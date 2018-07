Stad daagt uit: laat auto maand aan de kant 15 AALSTERSE GEZINNEN PROEVEN VAN ALTERNATIEVE VERVOERSMIDDELEN 04 juli 2018

02u39 1 Aalst De wagen een maand aan de kant? In de Sint-Annawijk in Aalst gaan gezinnen de uitdaging aan in ruil voor een plooifiets, een treinkaart of een Cambio-abonnement. De stad hoopt wel dat het succes niet uit de hand loopt.

"Onze auto staat nu al vaak stil", zegt proefkonijn Bert Melckenbeeck. "Eén keer per week breng ik de jongste met de bakfiets naar de crèche, waarna ik met de elektrische fiets naar het werk ga. Weinig houdt me tegen om dat vaker te doen." In Aalst loopt sinds kort een proefproject waarbij inwoners hun auto tijdelijk vaarwel zeggen. De stad regelt alternatieven zoals een plooifiets, treinkaart of busabonnement. Bedoeling is dat wagen enkel in noodgevallen wordt gebruikt.





Sint-Annawijk

Intussen stapten vijftien gezinnen in het project. Zij wonen allemaal in de Sint-Annawijk, die vanwege de hoge filedruk door de stad werd geselecteerd. Daarmee is het maximaal aantal deelnemers nagenoeg bereikt, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). "Als de test meevalt, rollen we het systeem ook uit in andere wijken."





Bij Taxistop, het bedrijf dat het project uitwerkt, zijn de voorbereidingen al begonnen. Vorige maand organiseerde het twee buurtvergaderingen in de wijkschool. Er werd nagedacht over welke vervoersmiddelen de wijk zou kunnen gebruiken. Daarna ging een mobiliteitsexpert langs bij de geïnteresseerde gezinnen. "Via een interview brengen we hun mobiliteitsgedrag in kaart", zegt projectmedewerker Elke Vandenbroucke. "Daarna werken we voor elk van hen een individueel plan uit."





Bert, Jozefien, Tuur (3) en Renée (1) kregen al een bezoekje. "We hadden best een lang gesprek", vertelt Bert. "Ik kan me inbeelden dat het niet makkelijk is om de puzzel te leggen." Later deze maand krijgen ze hun voorstel, zodat ze in september aan hun uitdagingen kunnen beginnen.





Vélobox

Ook Bjorn Princen (36) liet zich overtuigen. Uit zijn gesprek blijkt dat een vélobox - een beveiligde stalplaats voor de fiets - de beste oplossing is voor het gezin. Ze wonen met z'n vieren in een rijhuisje. "Het is vervelend dat ons gangetje altijd vol fietsen staat", zegt Bjorn, die weinig last zal hebben van ontwenningsverschijnselen. "Met de auto rijden we nog geen 5.000 kilometer per jaar."





Bjorn, Bert en de anderen zijn wat Taxistop ambassadeurs noemt. "Vijftien gezinnen lijkt misschien weinig, maar zij praten ook met hun buren. Zo planten we een zaadje in de wijk", zegt Vandenbroucke. En de stad? Heeft die wel voldoende kapitaal om iedereen van hun autoverslaving af te helpen? Ja en neen, zegt Casaer. "We hebben budgetten voorzien om dit op langere termijn door te trekken", klinkt het. "Maar duizenden mensen zouden we niet aankunnen." Bovendien kun je de auto moeilijk aan de kant zetten als het openbaar vervoer niet op punt staat, zegt Patrick Bockstael, die het buurtproject begeleidt. "Normaal heb je om de tien minuten een bus aan het station, maar vaak sta je meer dan een halfuur te wachten", klinkt het. (DM)