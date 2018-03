Stad brengt luchtkwaliteit in kaart 15 maart 2018

De stad Aalst wil de luchtkwaliteit in kaart brengen. "Voormalig onderzoek - het Airbezen-onderzoek - heeft reeds aan het licht gebracht dat het in bepaalde straten in Aalst niet goed gesteld is met de luchtkwaliteit", zegt Iwein De Koninck (CD&V), schepen van Leefmilieu. "Eind 2017 werd een stappenplan opgesteld om de luchtkwaliteit aan te pakken. Afgelopen maandag zijn de eerste concrete stappen genomen en is op het college van burgemeester en schepenen goedkeuring gegeven om de luchtkwaliteit in de stad op grote schaal in kaart te brengen. Daarom tekenen we met de stad in op de campagne CurieuzeNeuzen van de Vlaamse Milieumaatschappij", zegt De Koninck.





In totaal worden 30 stadsgebouwen opgegeven als locatie om gedurende de volledige maand mei de luchtkwaliteit te meten. Onder andere het Nieuw Administratief Centrum, CC De Werf, sportcomplex Schotte en De Gendarmerie maken deel uit van de doorgegeven lijst. (RLA)