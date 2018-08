Stad beschermt authentiek karakter Begijnhof Rutger Lievens

09 augustus 2018

10u51 1 Aalst Sinds 6 augustus is de nieuwe verordening 'Begijnhof Aalst' gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en sinds 7 augustus is ze definitief van kracht. "Deze verordening heeft tot doel het authentieke karakter van de woonwijk ‘Begijnhof’ te behouden", zegt de stad Aalst.

Het vroegere Begijnhof met Begijnhofkerk bevindt zich tussen de Pontstraat en de Burchtstraat in Aalst. "De site Begijnhof werd midden 1950 gebouwd als sociale woonwijk in het hart van de stad Aalst", zegt de stad Aalst. "Architect Antoon Blanckaert liet zich bij zijn ontwerp inspireren door de kenmerkende indeling van het verdwenen begijnhof: een inplanting van huizen rond een centrale groenzone en een toegang via het poortgebouw aan de Pontstraat. Vandaag de dag wordt het Begijnhof naar waarde geschat. Haar architecturale en stedenbouwkundige kwaliteiten gelden als een representatief voorbeeld van een naoorlogse volkswijk en als sleutelwerk in het oeuvre van architect Blanckaert. Het is van belang dat de kwaliteit van de site behouden blijft aan de hand van welomschreven bouwvoorschriften die beschreven staan in deze verordening", aldus de stad Aalst.