Stad asfalteert Dendermondsesteenweg ook van 'konker' tot rotonde

Rutger Lievens

15 augustus 2018

12u59 0 Aalst Het stadsbestuur van Aalst laat een nieuwe asfaltlaag aanbrengen op het stuk van de Dendermondsesteenweg van de spoorwegbrug tot de rotonde aan het viaduct. De stad besliste eerder op 26 februari 2018 om het deel van de Dendermondsesteenweg tussen de spoorweg en de Vrijheidsstraat opnieuw te asfalteren.

Eerder dit jaar werd er beslist het deel tussen de rotonde en de 'konker' niet mee te nemen in de heraanleg. Deze maandag besliste het college alsnog om dit deel van de straat onder handen te nemen. "In het Tragelproject is de aanleg van de Nieuwe Tragelweg voorzien. Na de afwerking staat de volledige heraanleg van de Dendermondsesteenweg gepland. Rekening houdend met de omvang van dit project, kan de heraanleg ten vroegste binnen 3 jaar worden uitgevoerd", zegt schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (Lijst A). “We mogen en kunnen geen 3 jaar wachten op een veilig berijdbare straat voor bewoners en weggebruikers”, vindt ze.

De dienst Mobiliteit en Openbare Werken stelde daarom tijdens het laatste schepencollege voor om ook in het deel tussen rotonde aan R41 en de spoorweg het asfalt te vernieuwen, samen met de reeds geplande asfalteringswerken in de rest van deze straat. “Een goede zaak, zeker ook voor de fietsers”, vindt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A). "Het nieuwe asfalt zal een pak comfortabeler rijden. We zien er bovendien op toe dat alles – inclusief het aanbrengen van de wegmarkeringen- af is voor de start van het schooljaar zodat jonge fietsers op de eerste schooldag vlot van en naar school kunnen fietsen.”