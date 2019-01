Staakt het Feestcomité met carnaval? Plan voor kleiner Feestcomité stuit op verzet Rutger Lievens

15 januari 2019

18u56 0 Aalst Er ligt een plan op tafel om het Feestcomité in te krimpen van 43 leden naar 21 en dat stuit op forse kritiek. De stad wil het Feestcomité, dat naast advies over carnaval ook vrijwilligers levert, hervormen en aanvullen met experten. Sommige leden van het Feestcomité willen staken met carnaval als de stad doorgaat met de plannen, andere denken aan een ludieke actie.

Er is al langer sprake van een hervorming van het Feestcomité. Tot nu toe was het een raad van 43 carnavalisten, evenveel als de gemeenteraad van Aalst. De leden van het Feestcomité worden aangeduid door de politieke partijen. In het nieuwe systeem zouden er 21 à 22 leden zijn aangeduid door de politieke partijen. Die zouden dan aangevuld worden met experts, ex-prinsen bijvoorbeeld.

Veel experts

“De leden van het Feestcomité worden niet betrokken bij de hervorming”, zegt Georges Van den Abeele, voor Open Vld in het Feestcomité. “Er is één persoon die hiermee bezig is en wij weten van niks. Als men met deze plannen doorgaat dan denk ik wel dat er een ludieke actie komt van het feestcomité", zegt hij. Anderen denken er dan weer aan om te ‘staken’ met carnaval en dus geen vrijwilliger te zijn met de drie dagen carnaval.

Het Feestcomité zou verdeeld zijn over de hervorming. N-VA’ers staan achter voorzitter Dirk Verleysen, bij CD&V, Open Vld en Groen is er kritiek. Carla Coen van CD&V roept op om rustig te blijven. “Er is nog niks beslist, er is nog niks concreets. Weet je waar het Feestcomité vooral nood aan heeft? Aan echt geëngageerde mensen die zich willen inzetten voor carnaval. Met een hart voor Vastelauved. Van mij mogen er enkele harde werkers bij komen”, zegt ze. “De vraag is ook, als je experts in het Feestcomité wil, wie je zal kiezen. Er lopen heel veel carnavalsexperts rond in Aalst.”

Na carnaval

Dirk Verleysen, die kandidaat is om zichzelf op te volgen als voorzitter van het Feestcomité, zegt dat de ongerustheid voorbarig is. “Er doen nu cijfers de ronde, maar kom eens naar de vergadering in een rustige maand na carnaval en kijk eens hoeveel volk er dan is”, zegt Dirk Verleysen, afgevaardigd door N-VA.

De stad wil pas na carnaval de hervormingen doorvoeren en het stadsbestuur heeft nog niks beslist over ene halvering van het Feestcomité. “Daar zal ten gepaste tijde een beslissing over genomen worden, dat is nu te vroeg”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).