Spottend ritueel van De Blaa Biskoppen POSITIEVE NOOT VAN DE FEESTCOMITE¿VOORZITTER 06 februari 2018

02u32 0

Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen geeft zijn #Oilsjtpositieve zegen aan De Blaa Biskoppen. Voor de stoet op de Grote Markt aankomt, ondergaan de aanwezige lokale en nationale politici die in de tribune zitten het spottend ritueel van De Blaa Biskoppen. De 'blauwe bisschoppen' zijn ontstaan als een losse carnavalsvereniging in 1978. De groep ontstond toen Aalsters politicus Marcel De Bisschop overliep van het katholieke CVP naar het liberale PVV. Ze liepen mee in de stoet als ingeschreven groep van 1982 tot en met 1998. Sindsdien steken ze ieder jaar weer de draak met de hoogwaardigheidsbekleders op de Grote Markt.





Enkele weken geleden was er echter ongerustheid ontstaan bij de Blaa Biskoppen. Het gerucht ging rond dat ze 'hun ding' niet meer mochten doen voor de stoet de Grote Markt bereikt. Dirk Verleysen neemt de onzekerheid weg. "De Blaa Biskoppen mogen blijven. Het is niet evident, want als deze ex-ingeschreven groep dit mag doen op de Grote Markt, waarom een ander niet? Dat dreigt een moeilijke discussie te worden. Maar het is uitgeklaard, de Blaa Biskoppen blijven het officieuze voorprogramma van de Aalsterse carnavalsstoet. Ze hebben op hun plechtigcommuniezieltje beloofd om voor de aankomst van de stoet de Grote Markt weer te verlaten."