Sportieve strijd tussen spoeddiensten ASZ en OLV Redactie

30 juli 2018

09u15 0 Aalst Op het veld van café Stinne in Moorsel toonden medewerkers van de spoeddiensten van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis en het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst hun voetbalkunnen.

In een professionele setting met een professionele stadionomroeper, aangepaste muziek, frietkraam en voldoende verzorgers in de buurt werden de toeschouwers van deze teambuilding getrakteerd op een spannende thriller en een doelpuntenfestijn. ASZ Aalst won de spannende triller in het slot met 3-4. Jani Van Ransbeek scoorde drie keer voor team OLV, Olivier Haentjens scoorde vier keer voor team ASZ. Als daar maar geen transfers van komen…