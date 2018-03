SportAG zet in op duurzaamheid en ecologie 17 maart 2018

02u29 0

Sportcentrum Schotte is één van de 30 opgegeven stadsgebouwen waar de volledige maand mei de luchtkwaliteit zal opgemeten worden. "Zo wil het SportAG, het autonoom gemeentebedrijf van Aalst Sport, een bijdrage leveren aan dit onderzoek. Het SportAG nam de voorbije jaren heel wat maatregelen om in te zetten op duurzaamheid en ecologie", zegt het SportAG. "Het SportAG werkt mee aan een evolutie naar een duurzame mobiliteit. Voor het eigen transport werd bij de aankoop van een nieuwe bestelwagen gekozen voor een model op CNG (aardgas), dat veel minder fijnstof en CO2 uitstoot dan traditionele brandstoffen. Om werknemers te stimuleren verplaatsingen met de fiets af te leggen, werden drie elektrische fietsen geleased. In samenwerking met de stad werden aan verschillende sportcentra oplaadpunten geïnstalleerd voor elektrische fietsen, scooters en auto's", zegt het SportAG. "Op het dak van het zwembad en Schotte werden zonnepanelen geplaatst. Samen is dit goed voor het gemiddeld jaarverbruik van 56 gezinnen. De zonneboilers voorzien de douches in zowel het stedelijk zwembad als in Schotte van warm water." (RLA)