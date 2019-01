Speelterrein van Chiro staat op zondag vol auto’s “Geen plaats meer om te spelen” Rutger Lievens

29 januari 2019

14u29 1 Aalst De jonge leden van chiro Sjaloom en Maeva uit de Meuleschettestraat in Aalst kunnen op zondag niet ravotten op het speelterrein voor hun lokalen, omdat het vol staat met auto’s. Groen zet het probleem op de agenda van de gemeenteraad, in de hoop dat er iets verandert.

Aan de Meuleschettestraat in Aalst zijn jongenschiro Maeva, meisjeschiro Sjaloom en jeugdhuis Ypsilon gevestigd. De chiro’s deden in het verleden al eens een oproep om zeker op zondag niet te parkeren op de binnenplaats van het parochiaal terrein.

Onlangs was er nog een oproep van chiro Sjaloom op Facebook: “We stellen iedere zondag opnieuw vast dat er verschillende auto’s foutief geparkeerd staan op het speelterrein van Chiro Maeva en Chiro Sjaloom in de Meuleschettestraat in Aalst. Op week- en zaterdagen mag daar geparkeerd worden, op zondag geldt er een parkeerverbod omdat er dan meer dan 200 kinderen komen spelen”, klonk het. “Als stadschiro is onze speelruimte sowieso beperkt. Het zou fijn zijn mocht de weinige speelruimte die we hebben dan tenminste autovrij zijn.”

Omdat er weinig reactie komt op de vragen van de jeugdbewegingen, stelt Groen Aalst er een vraag over in de gemeenteraad. Ingmar Baeyens, kersvers gemeenteraadslid, groeide op in Meuleschette en was zowel actief bij de chiro als in het jeugdhuis. “Ik herinner me de vele bal- en andere spelletjes van de chiro op deze plek. Toen stond er één rij auto’s en was er plaats genoeg om te spelen. Ondertussen staat het hier elke week vol”, zegt Ingmar. De jeugdbewegingen hebben het zelfs moeilijk om in een kring te staan om de werking te starten, omdat er gewoon te weinig plaats voor is.

Bij het jeugdhuis is te horen dat er gesprekken gaande zijn en dat er hoop is op een goeie afloop. “Alle betrokken partijen voeren al een tijdje constructieve gesprekken rond ‘de koer’”, is te horen. “Zowel de parochie, Sjaloom, Maeva als jeugdhuis Y zien de toekomst rooskleurig tegemoet.”

Schepen van Jeugd Ilse Uyttersprot (CD&V) wil de zaak bekijken, ook al is de stad geen eigenaar van het terrein. Volgens haar kan de stad bemiddelen met de vzw Parochiale Werken.