Speelpleinanimatoren blijven lachen ondanks zinderende hitte Rutger Lievens

26 juli 2018

14u56 2 Aalst Het is de warmste dag van het jaar, maar de animatoren van de stedelijke speelpleinwerking van Aalst blijven zich met de glimlach inzetten voor de kinderen. 26 juli is niet alleen de warmste dag, maar ook de nationale Dag van de Speelpleinanimator.

Deze zomer is de speelpleinwerking verhuisd van de binnenplaats van De Pupillen naar het stadspark van Aalst. Daar is genoeg schaduw onder de bomen voor de spelende kinderen. "Jammer genoeg zijn waterspelletjes uit den boze als gevolg van de droogte. Dus dat is heel spijtig. De kinderen mogen natuurlijk wel water drinken zoveel ze willen", zegt Barbara Verstraeten (20), hoofdanimator van de Aalsterse speelpleinwerking.

"In deze temperaturen spelen we iets rustigere spelletjes. Het zou onverantwoord zijn om een hele dag in de zon te gaan voetballen. De kindjes wenen al eens sneller door de drukkende warmte, ze hebben het moeilijk. Er zijn ook minder kinderen, een 100-tal, terwijl we toch normaal met zo'n 130 zijn. Vooral kleuters blijven thuis met deze hitte."

Op de Dag van de Animator moet het werk blijven gedaan worden en de kinderen geëntertaind. "Maar deze ochtend werden we wel verrast met donuts en de kinderen hebben tekeningen voor ons gemaakt. Dat was lief", zegt Barbara.