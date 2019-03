Spectaculaire politieachtervolging eindigt in voor auto’s niet toegankelijk natuurgebied in Aalst Koen Baten

24 maart 2019

04u23 0 Aalst Een politieachtervolging van verschillende kilometers lang is spectaculair beëindigd. De achtervolging begon op het grondgebied van de politiezone Haaltert/Denderleeuw en eindigde in Aalst. Een Peugeot 2008 knalde er tegen een boom in het Osbroekpark in Aalst, wat enkel toegankelijk is voor voetgangers.

Hoe de achtervolging begonnen is of de omstandigheden van de achtervolging zijn nog volstrekt onduidelijk. De politiezone van Haaltert/Denderleeuw kon samen met Aalst de achtervolging eindigen aan de Orangeriestraat in Aalst. De Peugeot sloeg daar af, reed het privéterrein op van de Vlaamse milieumaatschappij en ramde even verderop een grote metalen poort.

Toen kwamen ze in het natuurgebied Osbroek terecht en reden ze gewoon verder op het wandelpad. In een scherpe bocht reed het voertuig rechtdoor en knalde het tegen een boom in het natuurgebied. De wagen raakte zwaar beschadigd en vloog mogelijk in brand. De politie was massaal ter plaatse.

Het is niet duidelijk hoeveel personen in de wagen zaten en of deze gewond raakten bij het ongeval.

Later meer...