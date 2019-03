Spectaculaire crash: wagen springt over spoorlijn, bestuurder ongedeerd KMJ

12 maart 2019

00u28 0 Aalst In de Nachtegaallaan in Erembodegem maakte een verstrooide bestuurder maandagavond rond 20 uur met zijn BMW een bijzondere sprong: hij vloog aan het einde van de weg met zijn wagen over de spoorlijn.

De man reed in de Nachtegaallaan parallel met de E40 richting Brussel, maar merkte niet op dat de weg ter hoogte van de spoorlijn L50 Aalst-Brussel een bocht van negentig graden maakt. De wagen ging rechtdoor en sprong - wellicht geholpen door de nodige snelheid - probleemloos over de twee in de diepte liggende sporen. Als bij wonder raakte hij daarbij de bovenleiding niet.

De wagen kwam aan de overzijde van het spoor in de Wellemeersen tot stilstand. De bestuurder stapte daar gewoon uit zijn wagen. Het treinverkeer werd heel kort stilgelegd, maar liep door het bizarre voorval geen echte hinder op. Wel waren twee takelwagens nodig om de wagen weg te halen.