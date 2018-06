Spanjaard is lijstduwer bij VB 20 juni 2018

Het Vlaams Belang in Aalst zet geen Vlaming, maar een Spanjaard als lijstduwer op haar verkiezingslijst. Raf Moraleda Barona, de 49-jarige cafébaas van café De Club op het Vredeplein, wil het Vlaams Belang een electoraal duwtje in de rug geven. "Mijn vader is naar België gekomen, ik ben hier geboren en woon hier al heel mijn leven. Ik betaal belastingen in dit land, ik werk, mijn toekomst ligt in Aalst", zegt Raf, die ook het bekende Latino Festival organiseert. Om kandidaat te zijn op de gemeenteraadsverkiezingen hoef je geen Belg te zijn, maar wel Europees burger. "Hem naturaliseren tot Belg, dat wou ik hem niet aandoen", zegt Steve Herman (VB). "We kiezen voor Raf als lijstduwer omdat hij een perfect voorbeeld is van integratie. Hij is een bewijs dat het kan." (RLA)