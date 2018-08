Sp.a zet opblaasbadje aan zwembad: "Dat buitenzwembad moet er komen" Rutger Lievens

18 augustus 2018

15u50 1 Aalst Sp.a Aalst blies zaterdag een plastic zwembadje op aan het stedelijk zwembad. De partij vindt het niet kunnen dat het buitengedeelte van het nieuw te bouwen zwembad werd afgevoerd. Dat gebeurde na een petitie met 29 handtekeningen van buren waarvan sommigen een privébuitenzwembad hebben.

"We kunnen ook altijd een overeenkomst maken met de buren met een eigen zwembad. We kunnen hen vragen om regelmatig al hun zwembaden open te stellen voor het publiek", zegt oud-schepen Gracienne Van Nieuwenborgh (sp.a) met een knipoog. "Het zal waarschijnlijk niet gebeuren."

"Op de gemeenteraad van 30 januari werd het ontwerp van het RUP Zwembadpark goedgekeurd. Dat plan voorzag uitdrukkelijk dat er eventueel een buitenzwembad of een ecologische vijver van 500 vierkante meter kon aangelegd worden", zegt Paul Nijs (sp.a). "Na het openbaar onderzoek en enkele klachten van bewoners werd die mogelijkheid geschrapt op de gemeenteraad van 26 juni. Sp.a en vele inwoners van Aalst betreuren dat deze unieke kans met één pennentrek verdween. Nergens in Aalst is er zo'n buitenrecreatie. Vele mensen snakken naar verfrissing. Wij vragen om dit ruimtelijk uitvoeringsplan te herbekijken."

Sp.a vraagt om alle voorzieningen te treffen in het nieuwe zwembad zodat een uitbreiding naar buiten kan gemaakt worden op termijn.

Schepen Verdoodt (N-VA): "Sp.a keurde zwembad zonder buitenbad mee goed"

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) repliceert op de kritiek. "Het stadsbestuur had een duidelijke keuze: ofwel een historische uitbreiding én verrijking van ons zwembad met een investering van 51 miljoen euro, ofwel een juridisch avontuur met onzekere uitkomst, waardoor alles voor jaren op de lange baan zou belanden", zegt ze. "Vroeger zou men in Aalst waarschijnlijk gekozen hebben voor die laatste optie: jarenlang ruzie maken en uiteindelijk niets realiseren. Dit stadsbestuur kiest ervoor om effectief dingen te realiseren."

"Wij gaan tegen 2021 zorgen voor 3 keer zoveel zwembadwater. Eindelijk een zwembad waar Aalst trots op kan zijn. Overigens is heel de vernieuwing en uitbreiding van het zwembad uitgebreid besproken en toegelicht binnen de gemeenteraadscommissies en de gemeenteraad zelf", zegt ze. "Misschien steekt het bij sp.a gewoon dat dit stadsbestuur er wél in slaagt om zoveel knopen door te hakken? Ik heb weinig boodschap aan dat soort oppositie. Ik blijf wel openstaan voor constructief overleg met gewone Aalstenaars en zal hen graag dit mooie en ambitieuze project toelichten. Ik wil ook nog vermelden dat de voltallige fractie sp.a het RUP Zwembadpark (zonder buitenbad, nvdr.) mee goedgekeurd heeft."

