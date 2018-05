Sp.a pleit voor meer sociale woningen 02 mei 2018

De 1 mei-optocht in Aalst is bijgewoond door een 100-tal sympathisanten van sp.a, PVDA, Bond Moyson en de socialistische vakbond. Sp.a-lijsttrekker Sam Van de Putte had het in zijn speech onder meer over de strijd tegen armoede. "10% van de Aalstenaars leeft in armoede en veel meer stadsgenoten hebben het moeilijk. Tegen 2030 komen er 10.000 Aalstenaars bij en het is moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Voor een sociale woning moet je 7 jaar op de wachtlijst staan", zegt Van de Putte, die met zijn partij wonen weer betaalbaar wil maken. (RLA)