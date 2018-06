Sp.a maakt top 5 bekend 30 juni 2018

De sp.a in Aalst heeft beslist wie de eerste vijf kandidaten zullen zijn op hun verkiezingslijst in oktober van dit jaar. Het was al eerder bekend dat Sam Van De Putte lijsttrekker zou zijn. Huguette Van Medegael zal op plaats twee staan, Deniz özkan volgt op plaats drie en voormalig voorzitster van de lokale afdeling Livia Van Eeckhaut staat op plaats 4. Saskia Walraet wordt uitgespeeld op de vijfde plaats. Ook voor de plaatsen onderaan de lijst zijn er beslissingen genomen. Lijstduwer wordt ex-schepen Patrick De Smedt, op de voorlaatste plaats staat Lucette Callebaut en ook ex-schepen Gracienne Van Nieuwenborgh helpt de lijst duwen. (RLA)