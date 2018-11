Soroptimist verwent Aalsterse kankerpatiënten in ASZ en OLV met Care Cards Rutger Lievens

21 november 2018

Aalst Soroptimist International Club Aalst, een wereldwijde organisatie van professioneel actieve vrouwen, verwent Aalsterse kankerpatiënten met Care Cards. Dat zijn gratis waardebonnen die kunnen ingeruild worden voor een schoonheidsbehandeling van 1 uur. Goed voor een vleugje wellness als lichtpuntje in moeilijke dagen.

“Kankerbehandelingen hebben hun invloed op lichaam en geest. Een gelaatsverzorging en een massage zijn dan ook welkom als feelgood moment. Daarom schenkt Soroptimist Aalst een dertigtal verzorgingen van telkens één uur aan patiënten van ASZ en het OLV Ziekenhuis in Aalst onder de vorm van Care Cards van de Lotus Care Foundation”, aldus het OLV-ziekenhuis. “De patiënten kunnen hierbij terecht bij schoonheidsspecialisten die een bijkomende opleiding volgden van ‘kanker beauty professional’.

De behandelingen kunnen variëren van een relaxerende massage tot een gelaatsbehandeling, eventueel in combinatie met een professionele make-up voor de eindejaarsfeesten. “We zullen de care cards goed besteden”, zegt Ann Biebaut, oncologisch verpleegkundige aan het OLV Ziekenhuis in Aalst. “We zullen ze in de eerste plaats schenken aan patiënten die zich een bezoek aan het schoonheidssalon moeilijk kunnen veroorloven. Ziekte brengt ook vaak financiële problemen met zich. En dan is zo’n beetje luxe zeer welkom.”

Ook het ASZ reageert enthousiast op dit project. “We waarderen dit warme initiatief enorm. Kanker is een ziekte die de patiënt uiteraard fysiek raakt, maar ook emotioneel, en zelfs financieel. Dankzij de Care Cards kunnen onze kankerpatiënten zich even laten verwennen en volledig ontspannen”, zegt Sabine Siau, algemeen directeur van het ASZ.