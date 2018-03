Soroptimist schenkt cheque aan Don Bosco 13 maart 2018

De Zottegemse en Aalsterse afdelingen van vrouwenserviceclub Soroptimist schenken een cheque van 1.500 euro aan de school voor bijzonder onderwijs Don Bosco in de Bergemeersenstraat in Aalst. "Het geld hebben we ingezameld met onze charity-evenementen", zeggen de dames. "We hebben onder meer een golftoernooi georganiseerd in golfclub De Kluizen", klinkt het bij de dames uit Aalst. De Zottegemse afdeling steunt al 30 jaar goede doelen. "Educatie ligt ons heel nauw aan het hart en dus geven we met plezier deze cheque aan de school Don Bosco", zeggen de vrouwen.





(RLA)