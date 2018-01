Sofìa maakt viergeslacht compleet 02u43 0 Repro Rutger Lievens

Baby Sofìa Lienard maakt een viergeslacht compleet. Sofìa is het kindje van Chloë Celis en Christophe Lienard. De baby is geboren op 28 november 2017 in het ASZ in Aalst. Het viergeslacht bestaat uit Sofìa, mama Chloë (24), meter Krista Coppens (48) en overgrootmoeder Emilienne Van Gucht (77). Het is het eerste achterkleinkind van Emilienne, die vier dochters en acht kleinkinderen heeft. Toen de moeder van Emilienne nog leefde was er vier keer een viergeslacht in de familie.





