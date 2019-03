Socialistische vakbond en Zij-kant pleiten aan Delhaize voor gelijk loon voor man en vrouw Rutger Lievens

14 maart 2019

12u45 0 Aalst Het ABVV en vrouwenorganisatie Zij-kant pleitten voor de Delhaize aan de Parklaan in Aalst voor gelijk loon voor mannen en vrouwen. De loonkloof in België bedraagt nog altijd 20%.

Het is vandaag de Dag voor Gelijk Loon van het ABVV en Zij-kant. Er werden gadgets uitgedeeld en klanten van Delhaize konden een petitie tekenen. “We kiezen niet toevallig handelszaken als locatie voor onze actie uit. De handelssector is een typisch voorbeeld van een sector waar veel vrouwen werken, veel werknemers deeltijds werken en veel werknemers minder verdienen dan 14 euro per uur”, zegt Ann Deheegher van het ABVV.

“Helaas verdienen vrouwen in België gemiddeld nog steeds minder dan mannen. Bovendien is er de laatste jaren geen vooruitgang meer want voor het vijfde jaar op rij bedraagt de loonkloof tussen vrouwen en mannen in de privésector in België 20%”, zegt ze. De oorzaken hiervoor zijn genoeg bekend: het glazen plafond, loopbaankeuzes waarbij vrouwen vaker noodgedwongen deeltijds werken en het feit dat vrouwen vaker minder goed betaald werk doen.”