Socialistische vakbond deelt pralines uit op Valentijn Rutger Lievens

14 februari 2019

15u33 0 Aalst De socialistische vakbond deelde deze middag pralines en Valentijnskaartjes uit op de Grote Markt van Aalst. De vakbond wil zo op een ludieke manier de strijd voor het minimumloon van 14 euro op de politieke agenda zetten.

Het ABVV heeft deze middag pralines en Valentijnskaartjes uitgedeeld op de Grote Markt. “Dit kadert in de actie #fightfor14. Dat is een internationale campagne waarbij gestreefd wordt naar een bruto minimumloon van 14 euro per uur of 2.300 euro per maand”, zegt Erwin Callebaut. “In vele sectoren schommelt het bruto minimumloon rond de 10 euro. Daarom voeren we elke 14de van de maand actie. Vandaag met Valentijn delen we pralines uit.”