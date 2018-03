Sociale Kruidenier ontvangt 'Leeuwenwelpje' van Jong N-VA 13 maart 2018

Jong N-VA Aalst heeft Het 'Leeuwenwelpje' uitgereikt aan de Sociale Kruidenier. Aan het Leeuwenwelpje is een geldprijs van 250 euro verbonden. "De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een verdienstelijke organisatie uit de streek", zegt Lauri De Wever, voorzitter van de N-VA-jongeren. "We zoeken steeds naar maatschappijversterkende organisaties met een jonge toets. Na Steunpunt Welzijn vzw, Kroffel vzw en Volk In Nood is het nu de beurt aan de Sociale Kruidenier om het 'Leeuwenwelpje' te mogen ontvangen."





"Het is een waardig alternatief voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Ze kunnen dankzij deze kruidenier op vrije basis kwalitatieve producten aan sterk verminderende prijzen verkrijgen."





(RLA)