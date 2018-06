Sociale kruidenier heeft bakfiets 04 juni 2018

De medewerkers van de Sociale Kruidenier van het OCMW van Aalst, die instaat voor de voedselbedeling voor de allerarmsten, beschikken voortaan over een bakfiets. "Zo kunnen er nog meer producten opgehaald worden bij nog meer handelaars in het verkeersvrije stadscentrum. De sociale kruidenier bestaat nu 3 jaar en we blijven onze werking verbeteren", zegt OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA). "We bieden Aalstenaars in nood concrete hulp aan. De Sociale Kruidenier werd opgericht in 2015. N-VA drong al lang aan op een modern alternatief voor de ouderwetse voedselpakketten. Bij de Sociale Kruidenier kunnen Aalstenaars in nood zelf producten selecteren. Het is een échte winkel, maar zonder de klassieke kassa", zegt Sarah. "Zo helpen we de mensen die het echt nodig hebben. Alle producten zijn van goede kwaliteit. Eind volgend jaar zal de sociale kruidenier verhuizen naar De Gendarmerie." (RLA)