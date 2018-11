SMI-schooltoneel ‘Ik was 19 in 14’ als radioluisterspel op cd KOEN MOREAU

27 november 2018

18u14 0 Aalst Het radioluisterspel dat volgde op het succesvolle schooltoneel ‘Ik was 19 in 14’ van het Aalsterse Sint-Maarteninstituut is nu ook op cd te verkrijgen.

“Een ideaal vervolg nadat we onze voorstelling ongeveer tachtig keer opvoerden”, vertelt regisseur Wilfried Demuynck. In samenwerking met Radio Katanga/Lede zorgden tien stemacteurs ervoor dat het stuk kan blijven voortbestaan. “Het aanpassen naar klank vroeg heel wat inspanningen, maar bood ook nieuwe kansen. Zo konden we een scène aan de dodendraad en in een Frans opleidingskamp toevoegen.” Het resultaat was al te horen op Radio Katanga en Radio Lede. Nu is er ook een cd. Die is te koop voor de prijs van 7 euro.