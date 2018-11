SMI Moorselbaan heeft mini-Utopia voor kinderen die tijdens de speeltijd liever lezen Rutger Lievens

15 november 2018

14u59 1 Aalst Leerlingen van het SMI aan de Moorselbaan die tijdens de drukke speeltijden liever de rust opzoeken, kunnen voortaan een boekje lezen in het mini-Utopia op de speelplaats. Leerkrachten lezen er voor aan de jongsten, oudere kinderen kunnen er in een zitzak hun lievelingsboek lezen.

“Met de komst van de nieuwe bibliotheek Utopia heeft lezen in onze stad toch een boost gekregen en daar willen we ook op onze school aan meedoen", klinkt het bij Tessa Saeys van SMI Moorselbaan. “Elke dag maken we in de klassen een kwartiertje tijd om te lezen. In de kleuterklassen wordt er voorgelezen, oudere leerlingen mogen zelf lezen. Dat brengt rust in de klas na een drukke speeltijd”, zegt ze. Maar leerlingen kunnen nu dus ook de rust opzoeken tijdens de speeltijd in de blokhut op de speeltijd. “Doel is vooral om hen goesting te doen krijgen in lezen. Iets dat je graag doet, doe je meer en kan je dus ook beter.”

De leerlingen mochten zelf namen voorstellen en Issam Yilmaz (8) stelde mini-Utopia voor. Deze erg slimme keuze won. De school maakte er SMIni-Utopia van, een verwijzing naar SMI Moorselbaan.