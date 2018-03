SMI-leerkracht bouwt vliegsimulator 14 maart 2018

02u54 0 Aalst Eerstejaars die in het SMI in Aalst een wetenschapsrichting volgen, krijgen er de stuurknuppel van een vliegsimulator in handen.

Luchtvaartfanaat en wetenschapsleerkracht Erwin De Swaef bouwde een cockpit na, mét stoelen die daveren als je het vliegtuig aan de grond zet. "Ik ben als van kindsbeen af gefascineerd door lucht- en ruimtevaart. Al in de jaren 80 was ik 'flight simulator' aan het spelen op mijn toen nog gepixelde beeldscherm. Ondertussen ben ik leerkracht en lesgeven is helemaal anders dan 20 jaar geleden. De kinderen vinden het niet interessant als je met je krijtje en je boekje vooraan in de klas staat, ze willen snelle prikkels, dus kwam ik op dit idee", zegt De Swaef. Hij bouwde een cockpit met een dashboard, een stuurknuppel, remmen, gaspedaal en nog andere gadgets die hij vond op het internet. De vliegtuigstoelen zijn autostoelen. "Maar de stoelen van een Cessna-vliegtuig lijken een beetje op autostoelen. Er komt nog een scherm waarop de simulatie zal geprojecteerd worden. De leerlingenraad heeft dit deels gefinancierd."





En ja, dit mag dan wel een videogame zijn, maar het is wel degelijk pedagogisch verantwoord. "Het is leuk, maar ook leerrijk. De leerlingen leren hier over aardrijkskunde - de locaties waar je overvliegt met de vliegsimulator zien er levensecht uit. Je moet ook kaart kunnen lezen, de schaal van iets inschatten, met een kompas en gps kunnen werken. Je leert er een mondje Engels mee en moet wiskundige berekeningen maken. En het is ook gewoon erg leuk", zegt hij. (RLA)