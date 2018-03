SMI krijgt twee hypecourts op speelplaats 16 maart 2018

02u43 0 Aalst De lagere school van het SMI in Aalst krijgt tegen 17 mei twee hypecourts. Aalst leerde het fenomeen kennen toen Katrien Vanderlinden voor de stad Aalst het basketterein op het 'Ezelsploin' van blitse kleurtjes voorzag.

De schildersopleiding van het VTI raakte geïnspireerd en etaleert nu haar kunnen op de speelplaats van het SMI. "De leerlingen van de afdeling Decoratie en Schilderwerk van de secundaire school maken de jongere leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs wegwijs in de schildertechnieken. Ze worden daarbij geholpen door een leerkracht en een vakman", zegt Geert Baert van Bouwunie. "Het is een win-win: de jongere leerlingen komen in contact met de opleiding schilder, de VTI-leerlingen krijgen de kans om hun kunnen te etaleren en de school krijgt er een kleurrijke speelplaats voor in de plaats."





600 vierkante meter

In totaal zal er 600 vierkante meter speelplaats in de verf worden gezet. Goed voor 150 liter verf. "Er komen twee hypecourts, een op het voetbalveldje en een op het basketveld. De lerares van het zesde jaar van het SMI maakte de ontwerpen. Als het weer het toelaat kunnen we de volgende weken goed doorwerken en dan is het tegen 17 mei klaar om ingespeeld te worden. AA Gent-speler Nana Asare is peter van het project en zal bij de opening van de hypecourts zijn", zegt Luc Van Laere, leraar van de schildersopleiding. (RLA)