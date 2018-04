Smeyers op 2, Van Overmeire op 3 18 april 2018

02u47 0

Federaal volksvertegenwoordiger en OCMW-voorzitster Sarah Smeyers staat tweede op de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit jaar. Vlaams parlementslid Karim Van Overmeire zal op drie staan. "De top 5 wordt afgesloten door huidige schepenen Mia De Brouwer en Caroline Verdoodt", zegt de partij. Daarna volgen elf uittredende gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden. Kristof Devos of Sanne Nieulandt stoppen met politiek. Maarten Blommaert is opnieuw lijstduwer. Ex-prins Raf Sidorski staat op 18, feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen op 19. Bij de nieuwe namen valt onder meer Nestor Roseleth op. Roseleth is advocaat bij Cottyn, het advocatenkantoor van SD&P'er Ann Van de Steen. "Vijf plaatsen op de lijst worden later ingevuld", klinkt het bij de partij. "We zijn nog met een aantal interessante personen in gesprek. We hopen daar ten laatste eind mei uitsluitsel over te geven." (RLA)