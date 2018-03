Smartboard in De Springplank 24 maart 2018

De tweede graad van de stedelijke basisschool De Springplank in Gijzegem heeft een smartboard. "De Springplank in Gijzegem is een kleine, maar fijne school, en daar zijn wij trots op. We organiseren nog kijkdagen op 4 en 25 mei en op 8 juni. Ook zijn we blij met de aankoop van het nieuwe smartboard voor de tweede graad door de ouderraad", klinkt het in de school. Meer over de school op www.aalst.be/despringplank.





(RLA)