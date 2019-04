Sluikstorter slaat toe in Babbelaarstraat in Hofstade Rutger Lievens

10 april 2019

12u38 3 Aalst Buurtbewoners troffen woensdagochtend een sluikstort aan in de Babbelaarstraat in Hofstade. Zwerfvuil blijft een echte plaag in Aalst en deelgemeenten.

Spullen die beter naar een containerpark waren gevoerd, liggen vandaag in een gracht in de Babbelaarstraat. Volgens Hofstadenaren is het niet de eerste keer dat dit gebeurt. In de Zijpstraat en de Hoogstraat zit men met hetzelfde terugkerende probleem. Het sluikstort werd gemeld bij de stad Aalst, die dit soort afval komt opruimen. De stadsdiensten zoeken in het afval dan naar aanwijzingen om meer te weten te komen over de identiteit van de dader en hem te beboeten indien mogelijk.