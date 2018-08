Sluikstorter dumpt grof huisvuil in kouter Rutger Lievens

22 augustus 2018

17u18 0 Aalst Buurtcomité Leefbaar Maal uit Nieuwerkerken signaleert opnieuw sluikstorten in de buurt. De Siesegemkouter is een favoriete sluikstortplek geworden voor mensen met overtollige rommel. De stad wil camera's inzetten.

"Na de zwarte vuilzakken, is het deze keer tijd om het grof huisvuil te dumpen in de Siesegemkouter", aldus buurtcomité Leefbaar Maal. "Deze keer in het boerenpaadje in de Zeeldraaierstraat, bijna aan Aveve/Colora. Stad Aalst, hoelang nog voor jullie de mobiele camera's in Maal zetten zodat dit kan stoppen?", klonk het.

Schepen Ann Van De Steen (Lijst A) belooft dat de camera's er snel komen. "Maal staat zeker op het lijstje. Heel veel locaties komen in aanmerking", zegt ze.