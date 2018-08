Sluikstort is nog maar net opgeruimd, of er ligt alweer afval in wijk Maal Rutger Lievens

08 augustus 2018

12u30 2 Aalst Ergernis in de wijk Maal in Nieuwerkerken. Nadat de stad er maandag nog een hoop gedumpt vuilnis opgeruimd had, lag er dinsdag alweer een nieuwe stapel.

Het was buurtcomité Leefbaar Maal dat naar de politie trok. "Eén dag nadat de stad Aalst de vorige hoop rommel opruimde, komt een witte Mercedes-bestelwagen op dezelfde plaats zeven à acht zakken dumpen", aldus het buurtcomité. "De lokale politie werd op de hoogte gebracht. Maal laat niet met zich sollen."

Op 22 juli vonden buurtbewoners ook al een hoop gedumpte mosselschelpen, en in het begin van de maand juli stond er plots een oude zetel met kledij langs de kant van de weg. De stad Aalst raadt aan om gevallen van sluikstorten te melden via www.aalst.be/melding-maken. Op plaatsen waar sluikstorten een groot probleem is, zet de stad mobiele camera's in om de daders te kunnen betrappen.

