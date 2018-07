Slechtvalken gespot aan de Watertoren Rutger Lievens

25 juli 2018

11u45 0 Aalst De bewoners van de Watertorenwijk in Aalst hebben nieuwe buren: slechtvalken. Het zijn niet de eerste slechtvalken in Aalst, ook in een toren van Tereos Syral en op de Sint-Jozefskerk hebben er slechtvalken een nest.

"Hebben we een nieuwe inwoner? De laatste dagen vertoeft hier een slechtvalk. Het jong is gespot door verschillende buren. Ook de moeder is regelmatig in de buurt... ", aldus Bart De Spiegeleer van het buurtcomité Watertorenwijk. "Bij het Natuurhulpcentrum en Natuurpunt Aalst kwamen vandaag verschillende meldingen binnen. Volgens deze deskundigen laten we het diertje best gerust en jagen het niet op."