Slechts drie bestuurders blazen positief tijdens alcoholcontrole Koen Baten

12 november 2018

12u51 2

De politie van Aalst heeft tijdens Sint-Maarten een alcoholcontrole gehouden in het centrum van de stad. De focus lag op het gebruik van drugs en alcohol in het verkeer. Er werd gecontroleerd op drie verschillende plaatsen in de stad. In totaal werden 1.037 mensen onderworpen aan een pretest. Bij 33 personen werd alcohol gedetecteerd, de bestuurders dienden een verdere ademanalyse af te leggen. De boorddocumenten werden ook gecontroleerd. Na de verdere controle bleken uiteindelijk maar drie personen een intoxicatie te hebben. Twee bestuurders kregen een rijverbod van drie uur opgelegd en betaalden een minnelijke schikking van 179 euro. Een automobilist zal een boete tussen 420 euro en 1.260 euro ontvangen. Hij moest zijn rijbewijs ook zes uur inleveren.

Verder schreef de politie ook nog een proces-verbaal voor het vermoeden van niet verzekering. Het voertuig werd aan de wielklem gelegd. Tot slot werd ook nog een bestuurder gecontroleerd die niet in orde bleek te zijn omwille van de kinderzitjes. De bestuurder kreeg een boete van 174 euro die hij onmiddellijk betaalde.