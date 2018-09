Slagerij Joseph uit de Molenstraat vernieuwt winkel Rutger Lievens

01 september 2018

17u07 0 Aalst Slagerij Joseph heeft haar vernieuwde winkel in de Molenstraat in Aalst geopend. Een muziekband en ene foodtruck brachten een feestelijke sfeer.

Slagerij Joseph is een van de oudste handelszaken van de stad. 56 jaar zijn ze al actief in de Molenstraat. De zaak werd opgericht door Joseph Vermoesen en Alina Vermoesen, man en vrouw met toevallig dezelfde achternaam. Na het overlijden zette zoon Bart de zaak verder met Karolien.

"Mijn moeder staat hier nog elke dag om 6.15 uur klaar om te helpen, ook al hoeft dat niet echt, maar ze houdt enorm van de stiel", zegt hij. Het is een familiebedrijf dat het vak van slager met passie uitvoert dus. De winkel is deze zomer vernieuwd. "Door een raam zie je de karkassen hangen zoals ze in de slagerij aankomen. Daarmee ga ik aan de slag, wat je in de winkel ziet liggen is hier verwerkt", zegt Bart.

De handelaars geloven enorm in de toekomst van de Molenstraat. "Sinds het stadhuis verhuisd is naar het Werfplein passeert hier veel volk. De steun van de stad is er, niet alleen van de burgemeester D'Haese maar de schepen van Economie Beulens doet eveneens haar best voor de lokale handel", zegt Bart.