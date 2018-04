Slagerij Heirbaut krijgt erkenning Belgisch ambachtsman 25 april 2018

Slagerij Heirbaut uit de Koolstraat heeft de wettelijke erkenning van 'Belgisch ambachtsman' beet. "We zijn de enige slagerij in de stad die deze erkenning heeft gekregen", zeggen Mélissa Hembise en Karl Heirbaut, de zaakvoerders van de slagerij waar er veel aandacht wordt besteed aan de herkomst van het vlees.





"Bij ons geen dieren uit te kleine hokken. Wij willen weten vanwaar het vlees komt, de dieren moeten goed behandeld zijn. Hoe beter de kwaliteit van hun leven, hoe beter het vlees", zegt Mélissa. Die lijn wordt ook doorgetrokken naar andere producten in de winkel, van de honing tot het appelsap: ze komen recht van bij de boer.





(RLA)