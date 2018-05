SJC-leerlingen op bezoek in Delhaize-bakkerij 26 mei 2018

De leerlingen van het Sint-Jozefscollege in de Eikstraat in Aalst waren te gast in de Delhaize aan de Parklaan. De 24 kleuters van de derde kleuterklas onder leiding van juffen Marleen en Debbie en de 22 kleuters van de derde kleuterklas onder leiding van juf Nathalie en oma Francine kregen een rondleiding in de Delhaize. "We bezochten de supermarkt naar aanleiding van het thema 'de bakker', daar werken we rond in de klas. Daarom gingen we op bezoek in de bakkerij van de Delhaize om te kijken hoe ze de broden en koeken bakken. We hebben ook ingrediënten gekocht om in de klas zelf koekjes te bakken", zegt de lerares. "Het was een leuk en leerrijk bezoek. Als traktatie omdat de kleuters zo flink luisterden, kregen ze allemaal een 'red devil-donut'."





(RLA)