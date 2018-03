SJC-leerlingen leren programmeren zonder computer 09 maart 2018

Leerlingen van het Sint-Jozefscollege in de Capucienenlaan in Aalst zijn volop 'Scratch Unplugged' aan het uittesten. Via Codescool leren ze al een tijdje programmeren op school en daarvoor gebruiken ze het computerprogramma 'Scratch'. Aalsterse Codescool-docenten Geert Callebaut en Bauke Van den Bergh ontwikkelden nu het gezelschapsspel 'Scratch Unplugged' samen met de leerlingen. "Coderen is niet alleen hip bij kinderen, het bereidt hen ook voor op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Reeds meer dan 75 basisscholen over heel Vlaanderen overwonnen de koudwatervrees en bieden codeersessies aan via het Project CodesCool van Odisee vzw. Er is geen enkele lagere school in Aalst die het niet aanbiedt", zegt Geert Callebaut. "Kinderen gaan aan de slag met Scratch als programmeertaal om zo zelf spelletjes te programmeren of animaties te maken. De jongste telg in het CodesCool-aanbod is een 'unplugged versie' van Scratch: programmeren zonder computer. Kinderen moeten op een speelveld trachten zo snel mogelijk de overkant te bereiken door obstakels te vermijden en de beste en snelste weg uit te denken."





Het spel gratis downloaden op www.scratchunplugged.be. (RLA)