Sint-Martinuskerk heropent op 1 april 23 maart 2018

02u31 0 Aalst Op 1 april heropent de Sint-Martinuskerk in Aalst officieel de deuren na de restauratiewerken. Op vrijdag 6 april kan er kennis worden gemaakt met de resauratie van de kerk.

"Op zondag 1 april openen we officieel de deuren van de Sint-Martinuskerk en vindt ook de eerste misviering opnieuw plaats in de kerk, na een sluitingsperiode van ongeveer negen maanden door restauratiewerken. De viering is ter ere van Pasen en begint om 9.30 uur", klinkt het.





"Van paasmaandag 2 tot en met vrijdag 6 april is iedereen welkom om de kerk en haar kunstschatten te ontdekken. Via een uitgestippeld parcours maak je kennis met de restauratie en de vernieuwingen in de kerk. Dit is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de kerk: van maandag tot donderdag van 9 tot 17 uur, op vrijdag van 9 tot 14 uur. Aan het parcours is voor kinderen een paaszoektocht gekoppeld. Wanneer zij de opdrachten tot een goed einde brengen, worden zij beloond met lekkers. Gratis van maandag tot donderdag van 14 tot 17 uur."





Meer info op www.sintmartinuskerk.be. (RLA)