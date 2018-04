Sint-Jozefscollege wint internationaal quiztornooi 24 april 2018

Linde Van den Eede (5GRLA), Lode Moens (5GRLA) en Marieke D'Hondt (6GRWIB) van Sint-Jozefscollege hebben de internationale finale van de Grote Ken-Je-Klassiekenquiz in het Rijksmuseum van Oudheden in het Nederlandse Leiden gewonnen. "26 Belgische en Nederlandse ploegen namen deel aan de finale", zegt het Sint-Jozefscollege. "In deze eindstrijd blonk ons collegeteam uit. Ons winnend trio nam, begeleid door een terecht fiere leerkracht klassieke talen Maarten Taveirne, de fel gegeerde wisselbeker voor één jaar mee naar Aalst. "





(RLA)