Sint gemist? Herkansing op de Jaarmarkt op 11 november Rutger Lievens

05 november 2018

19u03 0 Aalst Wie de aankomst van Sint-Maarten afgelopen zaterdag op het Werfplein gemist heeft, komt er een herkansing. Nu zondag is er namelijk de Sint-Maartensjaarmarkt en natuurlijk is de Sint zelf ook van de partij.

Van 9 tot 15 uur kun je in de omgeving van de Watertoren en Houtmarkt opnieuw koopjes doen bij een 250-tal marktkramers uit alle hoeken van het land. “De jaarmarkt is aan zijn 66e editie toe en lokt jaarlijks een massa bezoekers. De kramen staan opgesteld in de Pontstraat, Houtmarkt, Zonnestraat, Maanstraat, Sint-Kamielstraat, Watertorenstraat, Osbroekstraat, Scherreveldstraat, Sint-Janstraat en Felix de Hertstraat”, zegt de stad Aalst.

Zwarte Pieten dalen de toren af

Rond 10.30 uur wordt de Goede Sint verwacht aan de Watertoren. Vanop een podium deelt hij snoep en lekkers uit. Natuurlijk zijn ook de Zwarte Pieten van de partij. De waaghalzen dalen net als vorig jaar de watertoren af via touwen, in rappel.