Sint-Elisabethwijk slachtoffer van vandalisme door graffiti met opschrift ‘Grijze Wolven' Koen Baten

11 november 2018

14u44 3 Aalst Vandalen hebben zaterdagnacht in de Sint-Elisabethwijk verschillende gevels beklad met graffiti en opschriften. De opschriften verwijzen naar Grijze Wolven, een extreemrechtse Turkse groepering.

Op appartementen en op straat werden verschillende boodschappen achtergelaten, alsook de naam Idris Baba, die zou meedoen in een Turkse serie. Waarom de graffiti daar werd achtergelaten is niet duidelijk. In de wijk zijn wel al langer problemen, maar nooit eerder was er een specifieke verwijzing naar een bepaalde groep. Ook het woord ‘Cukur' komt meermaals terug in de tags, wat kuil of put betekent als we het woord vertalen.

Onlangs bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam de groepering nog ter sprake omdat er enkele politici van CD&V uit Lokeren en Open Vld uit Lier opgedoken waren bij Grijze Wolven. “Het is al langer geweten, de situatie in de wijk escaleert en zal ontaarden in bende-oorlogen. Vandalisme, drugs en geweld zijn er bijna dagelijkse kost. Dit is een duidelijke boodschap van wie de baas wil zijn in de wijk. De inwoners zijn de echte slachtoffers. Hopelijk zal de wijk nu snel worden opgekuist", zegt Steve Herman van Vlaams Belang.