Sint-Augustinusinstituut treedt toe tot Priester Daens College Rutger Lievens

31 augustus 2018

10u36 0

Het Sint-Augustinusinstituut uit Aalst treedt toe tot het Priester Daens College. Onder meer het VTI, DvM en het SMI maken al deel uit van het Priester Daens College. Het SAI is het zesde schoolbestuur dat toetreedt.

Vijf schoolbesturen startten begin vorig jaar met de nieuwe vzw Priester Daens College. 19 scholen met samen 7.500 leerlingen zitten in de nieuwe groep. Naast secundaire scholen als DvM, Don Bosco, SMI en VTI behoren een aantal lagere scholen tot de groep. Daar komt nu het Sint-Augustinusinstituut bij, de school naast het OLV-ziekenhuis. "Het nieuwe schoolbestuur zal met de toetreding van SAI twintig scholen groeperen (basis- en secundair onderwijs), goed voor bijna 8250 leerlingen en meer dan 1100 gesubsidieerde personeelsleden", zegt het bestuur.

Fusie

"Het SAI heeft een studieaanbod TSO, BSO en HBO5 binnen het domein Maatschappij en Welzijn en telt 755 leerlingen. Door hun toetreding heeft het Priester Daens College een breed studieaanbod voor alle leerlingen en kan er ingezet worden op een objectieve en gerichte oriëntering", klinkt het. Door de fusie kan onder meer de boekhouding en de aankopen, preventie en logistiek door één centrale dienst gebeuren, wat de respectieve directies van administratieve taken ontlast. Het is ook de bedoeling om de expertises groepswijd te delen.

De scholen van het Priester Daens College zijn gelegen in Aalst en de periferie. Ze lokaliseren zich in Aalst, Nieuwerkerken, Haaltert, Kerksken, Mere en Moorsel. "De ingangsdatum voor de effectieve bestuurlijke fusie is 1 januari 2019. Het Priester Daens College is momenteel dus nog een vzw in opbouw: verschillende werkstromen, bestaande uit directies en bestuurders van de participerende schoolbesturen, werken samen intensief aan de voorbereiding van deze bestuurlijke fusie."