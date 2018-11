Singer-songwriter Milo Meskens speelt in Cinema Rutger Lievens

20 november 2018

17u34 0 Aalst Vrijdag is het concerttijd in Cinema in Aalst met singer-songwriter Milo Meskens. De ‘Jeff Buckley van Deinze’ speelt er onder meer ‘Here with me’, zijn nummer 1-hit.

“‘De Jeff Buckley van Deinze’, zei Isolde Lasoen Official tijdens De Nieuwe Lichting op Studio Brussel over singer-songwriter Milo Meskens. Leuke binnenkomer!”, aldus Cinema. “We kennen Milo Meskens van zijn nummer 1-hit in De Afrekening met ‘Here with me’, ‘Twenty One’ als Hotshot op Stubru, twee nominaties voor de MIA’s (Hit v/h jaar & doorbraak), meer dan 25 weken Ultratop en meer dan 1 miljoen streams.”

Op 23 november speelt hij in Cinema. Ticket aan de kassa kost 10 euro, in voorverkoop betaal je 7 euro. Supportact is Walther.