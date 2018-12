Sing For Life van ‘t Meivisje brengt 1.010,50 euro op Rutger Lievens

20 december 2018

13u23 0 Aalst Basisschool ‘t Meivisje in Herdersem heeft 1010,50 euro ingezameld voor het goede doel. Het geld gaat naar Foundation Jana De Koker, de organisatie die zich inzet voor kinderafdelingen in ziekenhuizen.

De school organiseerde een Sing For Life om zo geld in te zamelen. “We gingen rond in de straten rond de school. De Foundation is vernoemd naar Jana De Koker, het overleden zusje van Liam die op onze school zit. Hij leed aan dezelfde ziekte als zijn overleden zusje. Daarom dragen we deze organisatie een warm hart toe”, aldus de initiatiefnemers.