Shelter wil nog meer ‘Jordy’s’ redden in tweede huis Rutger Lievens

04 februari 2019

17u09 4 Aalst Na de dood van het 19-jarige instellingenkind Jordy Brouillard werd in Aalst de vzw Shelter opgericht en die organisatie is nu toe aan uitbreiding. Sinds 2017 is er een huis in Aalst waar een vijftal meerderjarige, kwetsbare jongeren begeleid wonen. Vzw Shelter zoekt nu een tweede huis met vijf slaapkamers om nog meer ‘Jordy’s’ te kunnen helpen.

Jordy Brouillard stierf op 19-jarige leeftijd in een tentje aan de Blaarmeersen in Gent, aan zijn lot overgelaten. Het maakte in heel het land verontwaardiging los, in Aalst werd er actie ondernomen. Lieven Van Den Eeckhout, Liv Geeraert en Maarten Van Breusegem openden in de tweede helft van 2017 hun eerste huis in Aalst voor jongeren zoals Jordy. Meerderjarigen die niet meer terecht kunnen bij jeugdzorg, die op eigen benen moeten staan, maar er niet klaar voor zijn.

Poetscoach

In de buurt van de Volksplaats opende er in 2017 een eerste huis met plaats voor vijf jongeren. “Ondertussen stromen de eerste twee jongeren uit. Twee van de vijf gaan helemaal zelfstandig wonen”, zeggen de initiatiefnemers fier. “Als ze bij ons binnenkomen, denken sommigen dat ze op een bepaald uur moeten binnen zijn, zoals in een opvangtehuis. Zo werkt het niet bij ons, het doel is dat ze zelfstandig leren zijn. Er is uiteraard wel een reglement en er is een halftijdse medewerkster aanwezig die de operationele werking op haar neemt. Elke jongere heeft een buddy en we hebben een vrijwilligster die de poetscoach is van het huis. Zij leert de jongeren hoe ze hun huis moeten poetsen.”

Sociaal

Om nog meer jongeren te kunnen helpen is vzw Shelter op zoek naar een tweede huis om te huren of te kopen. “De kamers moeten groot genoeg zijn voor een bed, een kast en een eigen koelkast. Er is ook een grote gemeenschappelijke keuken nodig. De gemeenschappelijke ruimtes zijn belangrijk, want vereenzaming is een groot probleem. Op deze manier leren ze sociale vaardigheden, omgaan met kritiek en compromissen sluiten”, zegt Liv.

Budgetneutraal

De jongeren betalen ook een beperkte huur. “Want ook dat moeten ze leren: omgaan met een budget. Op die manier zijn alle kosten aan het huis gedekt en is dat dus een budgetneutrale zaak. We zouden echter niet kunnen overleven of een medewerker betalen zonder de vele donaties, want we doen dit zonder subsidies”, zegt Liv.

Shelter is een van de goede doelen van de Tournée Cimorné van volgend jaar. Er zal onder andere geroeid worden van Oostende naar Aalst voor dit, en vier andere, goede doelen. Er kwam voor Shelter al een gift van 2.500 euro binnen. In Cimorné raakte bekend dat ondernemer Jan Marannes dat bedrag verdubbelt.

Shelter kan je bereiken via hun Facebookpagina of via shelter.aalst@gmail.com.