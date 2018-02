Sereen afscheid van geliefde Daniel Bosmans 19 februari 2018

02u34 0 Aalst Enkele honderden mensen hebben zaterdag in de Sint-Rochuskerk in Halle afscheid genomen van Daniel 'Bosse' Bosmans. De 43-jarige Hallenaar kwam op maandagochtend 12 februari om het leven bij een tragisch ongeval in Aalst, na een nachtje carnaval vieren met onder meer zijn dochter.

Daniel Bosmans sukkelde in de Dender en alle hulp kwam jammer genoeg te laat. Dat de veertiger enorm geliefd was bleek zaterdag nog maar eens. Deken Raymon Decoster had het over de vele positieve eigenschappen van de man. "Zijn beroep was zelfs een hobby", klonk het. Daniel werkte bij een firma gespecialiseerd in groenonderhoud en tuinaanleg. "Hij hield enorm van bloemen en zijn tuin was dan ook zeer belangrijk voor hem."





Daniel raakte vooral bekend in het nachtleven, en de laatste jaren vooral in de discotheek BOCCA in Destelbergen, waar hij ook werkzaam was. Naast familie nam ook één van zijn BOCCA-makkers het woord. "Geen enkel feest zal nog hetzelfde zijn", klonk het emotioneel. "Je leeft voor altijd verder in onze harten. We denken ook terug aan de vele herinneringen, zoals bijvoorbeeld onlangs de halve finale van de beker van België. Bosse, in naam van mezelf en het ganse team van BOCCA: rust in vrede. We zien elkaar later terug. Bosse, we love you." Enkele van die vrienden droegen na afloop van de dienst ook hun vriend naar de wagen van de begrafenisondernemer. 's Nachts werd in de discotheek nog een eerbetoon aan hem gebracht met een minuut stilte, gevolgd door een luid applaus. (TVP)