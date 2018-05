Seniorenkoor Young@heart in De Werf 30 mei 2018

Seniorenkoor Young@heart treedt op vrijdag 1 juni op in cultuurcentrum De Werf in Aalst. "Young@heart geeft maar 1 concert in België en dat vindt plaats in cultuurcentrum De Werf. Hun principe? Growing old without growing boring!", zegt de stad. "Sinds 1982 toert dit vermaarde seniorenkoor over de hele wereld, vanuit hun thuishaven Northampton, Massachusetts in de VS tot Japan en van Portugal tot Nieuw Zeeland. Begeleid door een stomende rockband en onder de bezielende leiding van Bob Cilman, brengen de bejaarden tussen 73 en 90 jaar én energieke leden klassieke rock- en popsongs. Neil Young, Jimi Hendrix, Nirvana, Led Zeppelin en vele anderen worden op geheel eigen wijze voor het voetlicht gebracht. Een muzikale explosie die alle stereotypen op het gebied van leeftijd, generatiekloven en muziekstijlen overstijgt." Info: www.aalst.be. (RLA)