Secret Garden Gin bevat moerbeien uit stadstuin van Willy Keymeulen Rutger Lievens

05 april 2019

17u18 2 Aalst Paul Delil en Bart Verelst hebben in de moerbeituin van Willy Keymeulen in Aalst hun Secret Garden Gin voorgesteld.

Vorig jaar maakten Paul en Bart, die elkaar kennen van het tv-programma van moestuinier Wim Lybaert, al een Garden Gin met eetbare bloemen als hoofdingrediënt. Deze keer trokken ze voor een extra ingrediënt naar een van de meest unieke tuinen van Aalst en bij uitbreiding Vlaanderen: de moerbeituin van Willy Keymeulen.

“Het is een zachte gin die gebaseerd is op fruit en kruiden die door Bart biologisch zijn gekweekt. In totaal bevat de gin 41 botanicals”, zegt Paul, die ook kleinfruit en kruiden leverde voor de gin. “Ik kweekte peren en eetbare bloemen”, zegt Bart. Ze kwamen bij Willy Keymeulen terecht voor een uniek ingrediënt: Aalsterse moerbei. “De bes van de zwarte moerbeiboom is verwerkt in deze gin”, zegt Bart.