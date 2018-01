SD&P wil statiegeld op blikjes 02u53 0 Aalst Schepen Ann Van De Steen (SD&P) vindt dat Aalst statiegeld voor blikjes moet invoeren.

"Wat mij betreft sluit Aalst zich aan bij de andere gemeenten om statiegeld in te voeren op blikjes. Onze diensten ervaren dagelijks de hoeveelheden blikjes die op straat en in de natuur worden gegooid. Ik kaart dit aan op het schepencollege", zei ze. Gisteren werd op het schepencollege beslist om het idee verder uit te werken.





Groen juicht het voorstel alvast toe. "We pleiten ervoor om in Aalst toe te treden tot de statiegeldalliantie. Dat zijn Vlaamse steden die zich verenigen om te pleiten voor statiegeld op blikjes en eventueel PET-flesjes", zegt Groen-lijsttrekker Lander Wantens. "Praktijkvoorbeelden in Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, Duitsland tonen aan dat deze maatregel zwerfvuil sterk beperkt. Dat heb ik afgelopen zomer met mijn eigen ogen kunnen vaststellen tijdens mijn klimaatfietstocht van 7.000 kilometer doorheen Europa", zegt Wantens.





(RLA)